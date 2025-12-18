Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب : فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64414bf003a983.48960496_pgjefhlnkmqio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 14:08 قراءة: 1 د, 22 ث
      
استعدادا للدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026 أعلنت هيئة التنظيم عن فتح باب الترشح لنيل جوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر لهذه الدورة وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 30 جانفي 2026 بدخول الغاية.

ودأب معرض تونس الدولي للكتاب على تثمين ما يقدمه المبدعون والباحثون والمترجمون للثقافة الوطنية، وتشجيع الابتكار والتأليف، ودعم رأس المال الإبداعي والمعرفي من خلال رصد ستة جوائز للإبداع الفكري والأدبي وهي :



جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة على الدوعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة فاطمة الحداد في الكتابات الفلسفية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.
جائزة الصادق مازيغ في الترجمة من العربية أو إليها وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.

ويُعهد التحكيم في هذه الجوائز إلى لجان أعضاؤها من المبدعين والجامعيين والنقاد التونسيين، ويكون التصريح بالنتائج على مرحلتين، الأولى يعلن فيها عن القائمة القصيرة للفائزين في كل واحدة من الجوائز المذكورة والثانية يعلن فيها عن الفائز بكل واحدة من الجوائز في حفل ينتظم يوم الخميس 30 أفريل 2026.

أما بالنسبة إلى جوائز النشر، فيخصص المعرض جائزتين هما جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين وقيمتها عشرة آلاف دينار، وجائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي وقيمتها عشرة آلاف دينار. ويُعلن عن الفائز بكل جائزة في حفل يوم 30 أفريل 2026.

ويمكن للراغبين في الترشح لإحدى هذا الجوائز الاطلاع على شروط المشاركة وتعمير الاستمارات الخاصة بها والمنشورة على موقع وزارة الشؤون الثقافية أو الصفحة الرسمية لمعرض تونس الدولي للكتاب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320434


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :