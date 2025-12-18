الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب : فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر

استعدادا للدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب التي ستقام من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026 أعلنت هيئة التنظيم عن فتح باب الترشح لنيل جوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر لهذه الدورة وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 30 جانفي 2026 بدخول الغاية.



ودأب معرض تونس الدولي للكتاب على تثمين ما يقدمه المبدعون والباحثون والمترجمون للثقافة الوطنية، وتشجيع الابتكار والتأليف، ودعم رأس المال الإبداعي والمعرفي من خلال رصد ستة جوائز للإبداع الفكري والأدبي وهي :



جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.جائزة على الدوعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.جائزة فاطمة الحداد في الكتابات الفلسفية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.جائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.جائزة الصادق مازيغ في الترجمة من العربية أو إليها وقيمتها خمسة عشر ألف دينار.ويُعهد التحكيم في هذه الجوائز إلى لجان أعضاؤها من المبدعين والجامعيين والنقاد التونسيين، ويكون التصريح بالنتائج على مرحلتين، الأولى يعلن فيها عن القائمة القصيرة للفائزين في كل واحدة من الجوائز المذكورة والثانية يعلن فيها عن الفائز بكل واحدة من الجوائز في حفل ينتظم يوم الخميس 30 أفريل 2026.أما بالنسبة إلى جوائز النشر، فيخصص المعرض جائزتين هما جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين وقيمتها عشرة آلاف دينار، وجائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي وقيمتها عشرة آلاف دينار. ويُعلن عن الفائز بكل جائزة في حفل يوم 30 أفريل 2026.ويمكن للراغبين في الترشح لإحدى هذا الجوائز الاطلاع على شروط المشاركة وتعمير الاستمارات الخاصة بها والمنشورة على موقع وزارة الشؤون الثقافية أو الصفحة الرسمية لمعرض تونس الدولي للكتاب.