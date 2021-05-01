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أروى بن عباس: 'أُقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن سوء تقدير منّي .. وأعتذر عنه

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 16:57 قراءة: 0 د, 32 ث
أقرت النائب في البرلمان عن حركة النهضة، أروى بن عباس، أن تلقيها التلقيح المضاد لفيروس كورونا دون تلقيها رسالة قصيرة، "خطأ ناتج عن سوء تقدير منها".

وتقدمت أروى بن عباس في تدوينة نشرتها اليوم السبت غرة ماي 2021، على صفحتها الرسمية على فايسبوك بالاعتذار عن الحادثة.


وبينت أنها توجهت يوم 13 مارس 2021 إلى مركز التلقيح بمنوبة مثل عدد من المواطنين الذين تواجدوا بالمناسبة في نفس المكان للاستفسار عن كيفيه التلقيح حيث كانت منظومة الإرساليات القصيرة في ذلك التاريخ معطلة وسمح لها مثل غيرها من المواطنين ممن توجهوا إلى المركز يومها من تناول الجرعة الأولى مع تسجيل إسمها بكل شفافية في الدفاتر الرسمية للمركز وفق تعبيرها.


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