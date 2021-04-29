أنا يقظ: نائبة تلقت جرعة أولى من اللقاح عن طريق المحاباة

أكدت منظمة أنا يقظ في منشور على صفحتها الرسمية اليوم، أنها اكتشفت شبهة جديدة للمحسوبية في عملية التلقيح، تتعلق بتلقي النائبة عن حركة النهضة أروى بن عباس -وهي أيضا عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد- لجرعة من تلقيح كورونا عن طريق ''صديقتها'' المديرة الجهوية للصحة بمنوبة نبيلة قدور، التي تمت إقالتها مؤخرا.