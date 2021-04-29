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أنا يقظ: نائبة تلقت جرعة أولى من اللقاح عن طريق المحاباة

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 21:36 قراءة: 0 د, 18 ث
أكدت منظمة أنا يقظ في منشور على صفحتها الرسمية اليوم، أنها اكتشفت شبهة جديدة للمحسوبية في عملية التلقيح، تتعلق بتلقي النائبة عن حركة النهضة أروى بن عباس -وهي أيضا عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد- لجرعة من تلقيح كورونا عن طريق ''صديقتها'' المديرة الجهوية للصحة بمنوبة نبيلة قدور، التي تمت إقالتها مؤخرا.



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