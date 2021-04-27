وزارة الصحة: فتح 8 مراكز للتلقيح... ليرتفع عدد المراكز الجمليّ إلى 47

أعلنت وزارة الصحة فتح 8 مراكز إضافية للتلقيح في كل من :ولاية بن عروس: حمّام الشطّ،ولاية ڤابس : مارث،ولاية سيدي بوزيد : الرڤاب،ولاية تونس : باردو وسيدي حسين،ولاية أريانة : سكّرة وروّاد،ولاية صفاقس : قرقنةوبذلك يرتفع عدد مراكز التلقيح إلى 47 مركزا موزّعا على كامل تراب الجمهورية، كما تعتزم الوزارة فتح مراكز إضافية على امتداد الحملة الوطنية للتلقيح.ووفق بلاغ للوزارة, تواصل الفرق الطبية المتنقّلة عملها وتقوم بتطعيم المسنّين في مختلف دور ومؤسسات رعاية المسنّين وذلك بالتنسيق مع السلط المعنيّة وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني.كما تذكّر وزارة الصحة كافة المسجّلين في منظومة ايفاكس بضرورة إحترام توقيت وتاريخ دعوتهم لتلقي اللقاح وذلك ضمانا لمزيد إحكام عملية التطعيم وتجنّبا للإزدحام والإنتظار على مستوى مراكز التلقيح.تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد موجة ثالثة من انتشار الوباء، وقامت الحكومة باجراءات وقائية اضافية منذ حوالي اسبوعين، اهمها إقرار حظر الجولان الليلي ابتداء من العاشرة ومنع جولان السيارات ابتداء من السابعة، وتعليق الدروس ومواصلة تدابير العمل عن بعد مع تقسيم الموظفين الي حصتين متباعدتين بساعة بالنسبة للعمل الحضوري.