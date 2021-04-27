تونس - تنفيذ استراتيجية عاجلة لتلقيح كبار السن ضد فيرو كوفيد 19

انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة جلسة عمل بإشراف فوزي المهدي وزير الصحة و إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن للتباحث في السبل الكفيلة بتنفيذ استراتيجة تلقيح كبار السن من خطر فيروس كوفيد 19 في أقرب الآجال وأفضل الظروف.وتم الاتفاق في هذا الإطار على تعبئة كل الجهود وحشد كل الإمكانيات من أجل توعية كبار السن بأهمية التلقيح وتسخير الإطارات الطبية وشبه الطبية من أجل تأمين التلقيح لهم في أسرع وقت ودون أن يتجشموا عناء التنقل.وشدد الوزيران على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجهود حتى يتسنى توفير خدمة التلقيح لأكبر عدد ممكن من كبار السن.وسيتم تنفيذ حملة تلقيح واسعة النطاق ستشمل مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة وكبار السن المتمتعين بخدمة الإيداع العائلي وكذلك الكبار السن المقيمين مع عائلاتهم.وحسب وزارة الصحة فإن نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة المسجلين بمنظومة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لا تتجاوز 20 بالمائة من العدد الجملي للمسجلين.