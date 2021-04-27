إيطاليا تؤكد مساندتها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير ايطاليا بتونس لورنزو فنارا.ونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، معربا بهذه المناسبة عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا تعدّ المستثمر الأول في المجال الطاقي في تونس.وتطرق رئيس الحكومة إلى دقة الظرف الاقتصادي الذي تمر به تونس خاصة في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا وما يتطلبه من مجهودات إضافية، مشيرا بالمناسبة الى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة بطريقة تشاركية مع المنظمات الوطنية.من جهته أبلغ السفير الإيطالي تحيات نظيره الإيطالي ماريو دراغي وتطلعه للقاء رئيس الحكومة في روما في أقرب الآجال.وعبّر لورنزو فنارا خلال هذا اللقاء عن المساندة اللامشروطة لإيطاليا وحلفائها واصدقائها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن إيطاليا تبقى حليفا مهما لتونس ويهمها نجاحها.وخلص الضيف الإيطالي إلى التأكيد على رغبة إيطاليا في مزيد الاستثمار في بلادنا وتكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين.وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.وفي أفريل 2016، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على إقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار؛ بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.1 بالمئة العام الحالي.