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مطار جربة : إحباط محاولة تهريب 3241 قرص مخدر نوع سوبيتاكس

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 16:51 قراءة: 0 د, 22 ث
تمكنت مصالح الديوانة بمطار جربة من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة وذلك اثر اشتباه أعوان فرقة الكشف بالأشعة في وجود أجسام مشبوهة داخل حقيبة مسافر تونسي مقيم في الخارج قادم من باريس و بإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور على 3241 حبة مخدرة من نوع سوبيتاكس مخفية وسط جواربه و أدباشه.

ووفق بلاغ للديوانة التونسية تم تحرير محضر حجز في الغرض و بإعلام النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.

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