مطار جربة : إحباط محاولة تهريب 3241 قرص مخدر نوع سوبيتاكس

تمكنت مصالح الديوانة بمطار جربة من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة وذلك اثر اشتباه أعوان فرقة الكشف بالأشعة في وجود أجسام مشبوهة داخل حقيبة مسافر تونسي مقيم في الخارج قادم من باريس و بإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور على 3241 حبة مخدرة من نوع سوبيتاكس مخفية وسط جواربه و أدباشه.



ووفق بلاغ للديوانة التونسية تم تحرير محضر حجز في الغرض و بإعلام النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.



