اغرقا الحفصية بالمخدرات واحدهما محكوم ب11 سنة سجنا "زعطوطة" وشقيقه في قبضة عدلية تونس المدينة

باب نات -

اطاح اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة واثر نصبهم لكمين محكم بالمصنف خطير "زعطوطة " وشقيقه اللذين امتهنا ترويج الاقراص المخدرة بجهة الحفصية للشبان والقصر مقابل مبالغ مالية متفاوتة.بعرض هويتهما على الناظم الالي تبين أن احدهما محكوم ب11 سنة سجنا في قضية مخدرات.كما اتضح أنهما اغرقا جهة الحفصية بالمخدرات وترويج مختلف انواعها في الاوساط الشبابية.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.