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الولايات المتحدة.. توصية باستئناف التطعيم بـ"جونسون آند جونسون"

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 22:56 قراءة: 0 د, 31 ث
الأناضول - أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الجمعة، استئناف حملات التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، المضاد لكورونا، بعد قرار تعليق استخدامه مؤقتا منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للجنة استشارية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تعد الهيئة الرسمية للصحة العامة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".


وأوصت اللجنة باستئناف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في حملات التطعيم ضد كورونا بين البالغين.

والثلاثاء، أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منافع اللقاح المذكور "تفوق مخاطره".

وفي 13 أبريل، علقت الولايات المتحدة مؤقتا استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، إثر مخاوف من تسببه في جلطات دموية محتملة.



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