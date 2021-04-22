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مدنين: الحرس الديواني يحجز 8440 حبة فياقرا

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 13:34 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكنت دورية تابعة للفرقة الأمامية للحرس الديواني بالمقيسم من ولاية مدنين إثر اقتفاء آثار مسترابة بإحدى المناطق الصحراوية الحدودية من ضبط أكياس مخفية بين الكثبان الرملية حيث اشتبه الأعوان في محتواها و بتفتيشها، تم العثور داخلها على كمية هامة من حبوب الفياقرا قدرت بحوالي 8440 قرصا.
تم نقل الأكياس إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض ضد مجهول وقد قدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب60 ألف دينار.

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