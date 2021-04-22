مدنين: الحرس الديواني يحجز 8440 حبة فياقرا

تمكنت دورية تابعة للفرقة الأمامية للحرس الديواني بالمقيسم من ولاية مدنين إثر اقتفاء آثار مسترابة بإحدى المناطق الصحراوية الحدودية من ضبط أكياس مخفية بين الكثبان الرملية حيث اشتبه الأعوان في محتواها و بتفتيشها، تم العثور داخلها على كمية هامة من حبوب الفياقرا قدرت بحوالي 8440 قرصا.

تم نقل الأكياس إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض ضد مجهول وقد قدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب60 ألف دينار.



