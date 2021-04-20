مرزوق يطالب بالتحرك ضد الخياري واصفا اتهاماته للرئيس بالمسرحية المقرفة

طالب رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك النيابة العمومية والعسكرية بالتحرك ضد النائب راشد الخياري بعد ان اتهم الرئيس قيس سعيد بتلقّي 5 مليون دولار من ضابط مخابرات أمريكي يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية .
وقال مرزوق أنّ ماجاء على لسان الخياري "مسرحية مقرفة ولكن خطيرة جدا وهي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الاخير''.
وكتب مرزوق في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" لا أريد التعليق على جملة الاختلاقات المضحكة التي جاءت على لسان أحد النوّاب ضد الرئيس سعيّد.إلاّ عقل عاطل جافل فاشل يستطيع تصديق تلك الشعوذة "الجاسوسية" الدنيئة .
وقال مرزوق أنّ ماجاء على لسان الخياري "مسرحية مقرفة ولكن خطيرة جدا وهي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الاخير''.
وكتب مرزوق في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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