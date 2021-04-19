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تركيا تقدم 22 طنًا من المساعدات الغذائية إلى 800 أسرة بجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان.

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Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلنت سفارة الجمهورية التركية في تونس أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك ، ستقدم وكالة التعاون والتنسيق التركية 22 (TİKA) طنًا من المساعدات الغذائية إلى 800 أسرة في مناطق جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان.





وستقوم TİKA بتسليم800 طرد من المساعدات الغذائية يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 إلى الإدارة العامة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي (UTSS) وستقوم اللجان الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتوزيع الطرود على مستحقيها في المناطق المعنية


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224414

RESA67  (France)  |Lundi 19 Avril 2021 à 19h 05m |           
Merci à la Turquie et leur alliés en Tunisie qui nous ont affamés...



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