هشام العجبوني يتضومر بعد منع استعمال العربات والدراجات النارية: قلنالكم أن الحل هو البسكلات !!

نشر السبت 17 أفريل، النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني تدوينة علّق من خلالها عن قرار الحكومة المتعلق بمنع تنقل العربات والدراجات النارية ووسائل النقل العمومي بداية من السابع مساء.وقال العجبوني تفاعلا مع هذا القرار " قلنالكم أن الحل هو البسكلات" وذلك في اشارة لحزبه التيار الديمقراطي الذي يعتمد الدراجة الهوائية كشعار له.وأضاف العجبوني "مازحا"تونس بكلّها يلزمها تولّي تبسكل بعد شقّان الفطر".وتفاعلبعض النشطاء مع العجبوني ساخرين بالقول " قدّاكش ضامر ودمّك خفيف سي هشام".