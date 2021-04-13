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سفيرا فرنسا وايطاليا يؤكّدان للمشيشي وقوف بلديهما مع تونس

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 17:19 قراءة: 0 د, 30 ث
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، كل من سفير فرنسا بتونس أندري باران وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فنارا، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

وتمحور اللقاء حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعده الحكومة.


وجدّد السفيران بهذه المناسبة استعداد بلديهما الدّائم للوقوف مع تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224122

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 18h 35m |           
هل تعمّد المشيشي استقبالهما معا، لضرب رأس الأول على رأس الثاني؟؟؟
لتّذكير، بعكس ما يضهر، إن هذين البلدين عدوان لدودان في السياسة الخارجية وخاصة في ما يخص تونس التي من أجلها وقعت حرب بينهما، وأيضا ليبيا



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