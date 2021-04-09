المرزوقي معلقا على زيارة قيس سعيد للسيسي: عفوا يا روح مرسي، عفوا يا شهداء رابعة، عفوا يا مصريين...هذا الرجل لا يمثل الثورة

نشر الجمعة 9 افريل، الرئيس السابق منصف المرزوقي، تدوينة عبّر من خلالها عن استنكاره لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وقال المرزوقي متأسفا " عفوا يا رفات شهداء رابعة وغيرها من المجازر الفظيعة..عفوا يا آلاف المقبورين أحياء في سجون السيسي أيا كانت مشاربكم السياسية عفوا يا ملايين المصريين الذين أرادت ثورة 25 يناير المجيدة أن تجعل منكم شعبا من المواطنين لا شعبا من الرعايا، شعبا يملك دولة لا شعبا تملكه عصابة، عفوا ، عفوا من محبيكم في تونس البوعزيزي".وتابع المرزوقي متحدثا عن قيس سعيد "هذا الرجل لم يعد يمثلني ، ذا الرجل لا يمثل الثورة التي سمحت له بالوصول للسلطة هذا الرجل لا يمثل استقلال تونس ، وحدة دولتها ، مصالحها، قيمها والأهم من هذا كله شرفها الذي هو أغلى ما يملكه إنسان أو شعب".وختم المرزوقي تدوينته بالترحم على الشهداء قائلا "رحم الله في هذا اليوم شهدائنا وشهدائكم وشهداء الأمة ... كل الذين ناضلوا من أجل حرية يهددها أكثر من أي وقت مضى المتطفلون على التاريخ".