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المرزوقي معلقا على زيارة قيس سعيد للسيسي: عفوا يا روح مرسي، عفوا يا شهداء رابعة، عفوا يا مصريين...هذا الرجل لا يمثل الثورة

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 19:47 قراءة: 0 د, 49 ث
نشر الجمعة 9 افريل، الرئيس السابق منصف المرزوقي، تدوينة عبّر من خلالها عن استنكاره لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المرزوقي متأسفا " عفوا يا رفات شهداء رابعة وغيرها من المجازر الفظيعة..عفوا يا آلاف المقبورين أحياء في سجون السيسي أيا كانت مشاربكم السياسية عفوا يا ملايين المصريين الذين أرادت ثورة 25 يناير المجيدة أن تجعل منكم شعبا من المواطنين لا شعبا من الرعايا، شعبا يملك دولة لا شعبا تملكه عصابة، عفوا ، عفوا من محبيكم في تونس البوعزيزي".


وتابع المرزوقي متحدثا عن قيس سعيد "هذا الرجل لم يعد يمثلني ، ذا الرجل لا يمثل الثورة التي سمحت له بالوصول للسلطة هذا الرجل لا يمثل استقلال تونس ، وحدة دولتها ، مصالحها، قيمها والأهم من هذا كله شرفها الذي هو أغلى ما يملكه إنسان أو شعب".
وختم المرزوقي تدوينته بالترحم على الشهداء قائلا "رحم الله في هذا اليوم شهدائنا وشهدائكم وشهداء الأمة ... كل الذين ناضلوا من أجل حرية يهددها أكثر من أي وقت مضى المتطفلون على التاريخ".


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 223933

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 22h 28m |           
C'est vraiment bizarre !
Certains commentateurs connus par leur forte antipathie pour la révolution et ses hommes, se décrivent clairement en voulant attaquer les autres : des vendus défendant aveuglément leurs maîtres qui les emploient. Ils sont payés pour dénigrer, insulter... ne sont même pas capables de voir la réalité en face, commentent pour dénigrer, Quelle bassesse et quelle lâcheté...

RESA67  (France)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 21h 09m |           
Franchise,
Tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de vendus sur ce site, défendant aveuglément leurs maîtres qui les emploient. Ils sont au siège de Babnet mais for probablement au siège de Montplaisir. Ils sont payés pour dénigrer, insulter... ils ne sont même pas capables de voir la réalité en face. L’ignorance quand tu nous tiens. Ce sont généralement les mêmes qui commentent pour dénigrer. Edhoubab lazrag. Quelle bassesse et quelle lâcheté...

Franchise  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 20h 22m |           
@incuore : L’insolence est l’arme des faibles et des ignorants. Tu parles de démocratie, pauvre type. Tu es impuissant de répondre par des arguments. Ton insolence, ton impolitesse et tes insultes illustrent ta faible personne. C'est des énergumènes comme toi qui ont amené notre pays à l'état actuel.

Incuore  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 20h 01m |           
Franchise @
Menteur tais-toi. Minable. Tu n'es qu'un apprenti criminel. Idiot faire l'éloge des criminels n'est pas une opinion mais un crime. Dans un pays démocratique tu seras traduit devant le tribunal.

Franchise  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 19h 57m |           
Encore une fois Marzougui a perdu une bonne occasion de se taire. Il n'a plus aucune qualité, lui qui n'a obtenu que 7000 voix et il est devenu Pdt, pour juger KS. Il est jaloux de l'accueil réservé à KS, car lui il n'a jamais bénéficié d'un tel accueil. Sa présidence était un accident de l'histoire.

Afarit  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 19h 51m |           
خائن لم تعرف تونس له مثيلا لا في العصور الغابرة ولا الحديثة



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