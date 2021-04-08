منظمة الاعراف: الاتفاق على تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية

استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 8 أفريل 2021 بمقر الاتحاد إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد وعارف بلخيرية عضو المكتب التنفيذي الوطني ومحسن بوجبل رئيس الجانب التونسي في الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية.وتناول اللقاء وفق بلاغ منظمة الأعراف واقع التعاون الاقتصادي الثنائي التونسي المصري حيث أكد الطرفان على أن المستوى الحالي للتبادل التجاري و الاستثماري بين تونس و مصر لا يزال ضعيفا بالنظر للطاقات التي تتوفر في البلدين، وشددا على دور القطاع الخاص التونسي والمصري في حسن استثمار المزايا التفاضلية للبلدين الذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق وفضاءات أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المؤسسات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.كما أكد الطرفان على وجوب تحقيق قدر أكبر من التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي وذلك من خلال تجاوز العوائق التي تعطل التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري،كما اتفق الطرفان على تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية التي أنشأت منذ سنة 1994 بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين من جهة أخرى.