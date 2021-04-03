جائزة "غونكور"- تونس في نسختها السادسة 2020 – 2021

انتظمت بعد ظهر يوم السبت 03 أفريل 2021 بمقر المعهد الفرنسي بتونس فعاليات التصفية النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "غونكور" - تونس للآداب في نسختها السادسة 2020 – 2021 التي تنظّمها المعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لبيداغوجيا اللغة الفرنسية، بمرافقة عدد من المدرسين والمتفقدين البيداغوجيين في إختصاص اللغة الفرنسية و مشاركة 300 تلميذ من عدد من المؤسسات التربوية العمومية و الخاصة من كامل ّ ولايات الجمهورية التونسية لتقديم لمحة نقدية عن الاعمال الأدبية المرشحة ولإبراز مختلف جوانبها الجمالية والتاريخية في مدة لا تتجاوز 3 دقائق.و حضر هذا الحفل خاصة رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم ومديرة المعهد الفرنسي بتونس صوفي رونو والكاتب سامي مقدّم المتحصّل على الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم 2020 لجائزة كومار باللغة الفرنسية و عدد من الإطارات العليا بوزارة التربية ورئيس الجمعية التونسية لبيداغوجيا اللغة الفرنسية.وتعتبر جائزة "غونكور" - تونس من بين 14 جائزة ينظّمها المعهد الفرنسي بتونس، ومن أعرق الجوائز الأدبية التي تعنى بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية وتمنحها أكاديمية "غونكور" سنويا.وفي كلمته أكّد رئيس الديوان يوسف بن إبراهيم على وجه الخصوص إلى الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الثقافية للكتاب و للترغيب في المطالعة خاصة لدى الأطفال والشباب وإلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعميق علاقات التعاون الثقافي والتواصل بين تونس وفرنسا في الميادين الإبداعية، وكذلك في تطوير مؤهلات الناشئين وقدراتهم وإتاحة المزيد من فرص النجاح والتميز لهم في مجلات الأدب و اللغة والثقافة والفنون وفي مختلف الميادين المعرفية.