وفد من الفيفا في ضيافة سهام العيادي

على إثر زيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة لقدم "فيفا" للاطلاع على مشاريع الجامعة التونسية لكرة القدم في طور الانجاز على غرار إتمام باقي أقساط نزل الجامعة وتجهيزه ومركز الطب وعلوم الرياضة الخاص بالجامعة وتجهيزه بالمعدات الطبية وشبه الطبية والمشاريع المبرمجة للسنوات القادمة ومن بينها إحداث وتشييد مصحة صغيرة خاصة بمداواة الأمراض السرطانية عند الأطفال، إستقبلت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي عشية أمس ممثلتين عن "الفيفا"، Céline Zigaul مديرة تطوير برامج بدول افريقيا وبحر الكاريبي و Abigail Hailemicheal منسقة مشاريع بالاتحاد الدولي، مرفوقتان برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء .



وتناولت الجلسة عرض أهم مشاريع الجامعة التونسية لكرة القدم لدعم البنية الأساسية الرياضية وتطوير كرة القدم النسائية، وكشفت سهام العيادي بالمناسبة عن دعم الوزارة لمشاريع إحداث ملاعب أحياء تجسيدا لمقاربة التنمية الاجتماعية حيث رحّبت مبعوثتا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمقاربة التونسية كما كشفتا عن إمكانية دعم الفيفا للمشروع، واكدتا أيضا عن دعم تواجد المرأة التونسية في مواقع القرار صلب الهيكل الدولي.



