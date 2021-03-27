ثروة الغنوشي: النهضة تعلن مقاضاة الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الأكاذيب والاشاعات‎

باب نات -

الغنوشي يتحصل على التزام من جريدة العرب وموقع ميدل ايست اونلاين بإزالة ثلاثة مقالات ومقطع فيديو مسيئ

أصدرت السبت 27 مارس، حركة النهضة بيانا عبرت من خلاله عن ادانتها للمقال الذي نشرته جريدة الأنوار بخصوص ثروة راشد الغنوشي.واعتبرت الحركة ان المقال يذكر بذات الادوار والأساليب التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانيّة لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الاثمان وفق نص البيان.واعلنت الحركة تكليفها للمكتب القانوني متابعة كل المضلّلين والكذبة وتعلم الراي العام انها رفعت عددا من القضايا في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيقيذكر أن جريدة الأنوار الأسبوعية نشرت في عددها الصادر الجمعة 26 مارس 2021 مقالا حول ثروة راشد الغنوشي و عائلته قالت فيه أنها لا تقل عن 2700 مليون دينار بحسب الجريدة.كما قالت حركة النهضة في بلاغ انه اثر حملات التشويه ورفع قضايا ضدهم ان كلا من جريدة "العرب" وموقع "ميدل إيست أون لاين" يلتزمان بإزالة أربع مواد إعلامية تضمنت تشهيرا برئيس الحركة راشد الغنوشي.وأكدت الحركة ان راشد الغنوشي حصل على التزام بإزالة ثلاثة مقالات ومقطع فيديو نُشروا في تواريخ مختلفة في أفريل وماي 2020 من قبل جريدة "العرب" وموقع "ميدل إيست أونلاين".وسيتم إزالة هذه المواد الصحفية عقب الحكم لفائدة الغنوشي في دعوى التشهير ضد مؤسسة "ميدل إيست أونلاين" لدى المحكمة الإنجليزية العليا في عام 2020، والتسوية اللاحقة لإجراءات التشهير المنفصلة التي رفعها ضد "العرب" وتتعلق مقال مشابه إلى حد كبير لتلك التي كانت موضوع الدعوى المرفوعة أيضا ضد "ميدل إيست أون لاين".وكان الغنوشي رفع شكوى للقضاء البريطاني بشأن أربع منشورات تحتوي على ادعاءات كاذبة وتشهيرية في حقه، مضمونها أنه جمع ثروة مفرطة، بما في ذلك من الفساد والأموال غير المشروعة مصدرها جهات أجنبية بعنوان العمل الخيري.وقدّم الناشرون المدّعى عليهم، بيانات على أن عددا قليلا من الناس قرأوا المقالات أو شاهدوا الفيديو في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك قرر الغنوشي قبول عرض تسوية من الناشرين، الذين وافقوا على إزالة المواد وتحمّل التكاليف القانونية للدعوى.