الطبوبي: لم اتطرق في اجتماعي بقيس سعيد لإمكانية استقالة المشيشي

قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في مداخلة على قناة التاسعة ان لقاءه برئيس الجمهورية قيس سعيد كان وديا وهادئا.وأضاف الطبوبي " سعيد أكد تمسكه بمبادرة الحوار للاتحاد متابعا " الرئيس اخبرني ان لقاءه مع نزار يعيش يأتي في إطار مبادرة إتحاد الشغل".ونفى الطبوبي ان يكون إجتماعه بالرئيس تطرق إلى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي".وكان الطبوبي اوضح في حوار بثته القناة الفرنسية فرانس 24 ان "اجتماعا مغلقا جمعه مع رئيس الجمهورية، أكد خلاله سعيد التزامه بالمبادرة والإشراف على الحوار الوطني مع تشريك الشباب سواء مباشرة او عن طريق المنظمات الوطنية والطيف السياسي او عن طريق تكنولوجيات الاتصال".يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة