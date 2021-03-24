كتلة قلب تونس تعتزم تكوين لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات تعطيل عمل المجلس

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب عصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس وعدد من أعضائها، بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس.وأعرب رئيس كتلة قلب تونس والوفد المرافق عن رفضهم لما يشهده عمل مجلس نواب الشعب في المدة الأخيرة من تعطيل ومن خروقات متواصلة لنظامه الداخلي، أثّرت سلبا على سير النشاط البرلماني وعلى صورة المؤسسة التشريعية .وأعلن أعضاء كتلة قلب تونس عن استيائهم الشديد من هذا التعطيل المتعمّد الذي تواصل على امتداد أكثر من سنة، بهدف ترذيل مؤسسات الدولة والبرلمان على وجه الخصوص، مشيرين الى انعكاساته السلبية على استقرار البلاد وعلى تقدّم مسارها التنموي. واعلنوا في هذا الإطار عزمهم تكوين لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات منهجية تعطيل سير عمل المجلس.كما تطرّق أعضاء الكتلة الى الوضع العام بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة السياسية، مع تأكيد ضرورة الاهتمام بخدمة مشاغل التونسيين واحتياجاتهم، والدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس في هذا المجال من خلال ممارسته لمختلف الوظائف الموكولة له بموجب الدستور.