الرحوي يهدّد: منع عبير موسي من أخذ الكلمة لن يمر والّي عملتّو هي ما يجي شي قدّام الّي بش نعملوا أنا!!

عبّر الثلاثاء 23 مارس، النائب منجي الرحوي عن رفضه لقرار مكتب مجلس النواب منع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة في 3 جلسات عامة متتالية.واعتبر الرحوي أن هذا المنع لعبير موسى مدخل من مداخل العودة الي الديكتاتورية وتكميم الأفواه حسب تقديره مشددا على أن هذا الاجراء لن يمر.وتابع الرحوي مهددا بأن ما فعلته عبير موسي لا يمكن أن يقارن بما سيفعله وقال " عبير موسي ما عملت شي قدام الي بش نعظلو والي جاي أكثر ملي شفتوه والبرلمان لن يكون كما كان".وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، بعد تعمّدها صباح اليوم تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتّر وأجواء مشحونة داخل البرلمان.كما قرر المكتب، في اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بإشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة، حفظا للأمن وضمانا للسير العادي لعمل المجلس.وجاء قرار المكتب، بناء على تقرير قدّمته النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، حول ما قامت به موسي من تعطيل للجلسة العامة صباح اليوم، وبعد رفضها حضور اجتماع المكتب لتبيين وجهة نظرها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان.