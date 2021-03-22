وفد من منظمة الأعراف في قطر بالتوازي مع زيارة وزير المالية علي الكعلي

يؤدي وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقوده سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف زيارة إلى قطر من 21 إلى 24 مارس وذلك بالتوازي مع الزيارة التي يؤديها علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى الدوحة.ويرافق رئيس الاتحاد في هذه الزيارة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي الرئيس وعبد السلام بن عياد رئيس مجموعة البدر، وحسن القروي مدير العلاقات مع البلدان العربية بالاتحاد.وقد حضر رئيس الاتحاد والوفد المرافق له، اللقاء الذي جمع صباح يوم الاثنين 22 مارس 2021 بالدوحة بقطر علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بوزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري.ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء وفد الاتحاد بنظرائهم في غرفة تجارة وصناعة قطر وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة ، للتباحث معهم حول سبل تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين أصحاب الأعمال التونسيين والقطريين.وينتظم يوم الثلاثاء 23 مارس بمقر الغرفة، اجتماع موسع بين وفدي الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة قطر بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من كبار المستثمرين القطريين.