استعداد لمباراتي ليبيا و غينيا الاستوائية ... التحاق 10 لاعبين واليوم حصة تدريبية ثالثة

شهد مقرّ إقامة المنتخب الوطني للأكابر، التحاق كل من: أسامة الحدّادي وفاروق بن مصطفى ومحمد علي بن رمضان ومحمد علي اليعقوبي ومحمد أمين بن عمر ووجدي كشريدة وأيمن دحمان وفراس شواط ونعيم السليتي وعلي العابدي.ووفق بلاغ جامعة كرة القدم ستباشر هذه المجموعة التحضيرات، مع بقية العناصر الأخرى التي التحقت بالتربص منذ يوم السبت، ليرتفع العدد إلى 21 لاعبا.ومن المنتظر أن يتواصل توافد اللاعبين على مقرّ الإقامة بعد ظهر اليوم على أن يصل الثنائي سعد بقير وأنيس بن سليمان غدا الثلاثاء.وسيجري المنتخب الوطني اليوم الاثنين حصّته التدريبية الثالثة بالملعب الأولمبي بالمنزه انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.كما ستسبق الحصة التدريبية نقاط إعلامية للمدرب الوطني منذر الكبير، وعدد من اللاعبين.وكان المنتخب الوطني للأكابر، دخل تربص تحضيري للمقابلتين ضد المنتخب الليبي يوم 25 مارس وغينيا الاستوائية يوم 28 مارس.وأخضع الإطار الطبي، صباح أمس الحارس عاطف الدخيلي إلى فحوصات طبية دقيقة بعد إصابته يوم السبت مع فريقه، بهدف معرفة مدى خطورة وضعه الصحي، وقد كشفت الفحوصات أن الدخيلي لا يعاني من مشاكل صحية، وبالتالي سيواصل التحضيرات مع "نسور قرطاج" ، و بقي بمقر إقامة المنتخب للخضوع إلى حصة تأهيل رفقة أخصائيي العلاج الطبيعي .