في مدينة الثقافة:  تقديم العرض الاوبيرالي  "ربيع الغناء"

استقبل مسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عشية الخميس 18 مارس 2021 جمهورا عريضا حضر بكثافة للسفر في عوالم فنيةمميزة ورحلة إبداعية متفردة تمتزج من خلالها الموسيقى بسحر الربيع، مع النسخة الأولى للعرض الأوبرالي "ربيع الغناء" تحت إشراف قائدة مجموعة "أصوات أوبرا تونس" أميرة دخلية.تألف هذا العرض الذي قدم مجموعة من الألحان الفرنسية والأغاني الألمانية والرومانسيات الروسية من جزأين: الجزء الأول قدمه ثلاثي السوبرانو عايدة دلبوش، فاطمة المستيري وزينب الشريف ترافقهنّ عازفة البيانو إيمانوالاّ هواربي، اللاتي قدّمن مقطوعات موزارت "Due pupile amabili k437"، "Ecco quell fiero instante k436" و"Luci care, luci belle k346" قبل أن يرافق عازف التشيلو محمد أمين بن صميدة السوبرانو أميرة دخلية مع بيانو الهواربي لتقديم ألحان يوهانس برامس "Zwei Gesänge, op.91"، "Net, tolko tot kto znal, op6" لتشايكوفسكي و"Ne poy, krasavita, pri mne, op4" لسيرجي رخمانينوف.أما الجزء الثاني فقد قدمت فيه السوبرانو عايدة دلبوش رفقة الحان البيانو مقطوعتي "Ombre légère " لجياكومو مييربير و"Après un rêve" لغابرييل فوري ولحقتها أميرة دخلية في مقطوعات لفوري، جول ماسينيه و كامي سان صانز.واختتم العرض بمقطوعتين أدّى الأولى كلّ من أميرة دخلية، عايدة دلبوش، فاطمة المستيري، أسماء عياري، فرح المشري، سارة جاكوب، زينب الشريف، أماني نبيلي وغيداء مزيد بمرافقة عزف إيمانوالا هواربي على البيانو في "ständchen Zögernd leise, D920" لشوبرات والثانية لكورت ويل بعنوان "youkali" بتعديل من سيف الدين هلال في عزف التشيلو وأداء أميرة دخلية.