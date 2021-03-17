بعد اغلاق اذاعته " سعيد الجزيري يدعو الى النفير العام ويتهم فرنسا" بالوقوف وراء القرار

ندد النائب وصاحب إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري، بقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اغلاق اذاعته اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.وقال الجزيري، في مقطع فيديو نشره على صفحة الإذاعة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن "الهايكا" أغلقت اليوم إذاعة القرآن الكريم "بأمر من فرنسا".ودعا الجزيري أنصاره إلى التظاهر يوم الجمعة أمام مقر مجلس نواب الشعب وذلك تزامنا مع الجلسة المخصصة للاستماع إلى أعضاء الهايكا.وطالب الجزيري، أنصاره "للنفير العام" رددا شعار "نكون أو لا نكون".وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حجزت تجهيزات البث التابعة لاذاعة "القرآن الكريم" وذلك بسبب ممارستها نشاطات بث دون إجازة، تنفيذا لقرار كانت أصدرته في 25 فيفري الماضي.وافادت الهيئة في بلاغ لها بأن أعوان محلفين من الهيئة تنقلوا لتنفيذ هذا القرار في ولايتي زغوان وبن عروس مرفوقين بمؤموري الضابطة العدلية.وأضافت أنه تم حجز جهاز البث المرتكز في جبل زغوان مع وضع الشمع الأحمر، بينما تصدى "سعيد الجزيري"، صاحب هذه الإذاعة غير القانونية، لعملية الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس بتعلة أنه محل سكناه.وأكدت أنه تعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز على اعتبار أن الشخص المعني له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية، مشيرة الي أن التلبس بجريمة البث دون إجازة من خلال استعمال ترددات راديوية دون الحصول على موافقة السلط المعنية تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية حسب الفصل 82 من مجلة الاتصالات.وكان مجلس "الهايكا" قد اتخذ قرارا بتاريخ 23 نوفمبر 2020 يقضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "القرآن الكريم"، نظرا لعدم استجابة الملف لمقتضيات كراس الشروط. وقد تمت دعوة الإذاعة للالتزام بالقانون والتوقف عن البث، لكنها لم تستجب.