في الحلفاوين القبض على شقيقين روعا اصحاب المحلات التجارية

باب نات -

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من الاطاحة بشقيقين روعا اصحاب المحلات التجارية بتونس العاصمة بخلع محلاتهم ونهبها .وقد تمكن اعوان الامن من القبض على المظنون فيهما متلبسين بعملية سرقة،حيث قام المعنيان بخلع مقهى بجهة الحلفاوين لكن أعوان وإطارات المنطقة حال دون قيامهم بسرقة محتويات المكان ليتم إلقاء القبض عليهما.بالتحري معهما تبين و أن الشقيق الأول محل منشور تفتيش من أجل السرقة و الشقيق الأكبر محل4 مناشير تفتيش في قضايا سرقات وبراكاجات .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما.