اللجنة الانتخابية تقوم بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 15 مارس 2021 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد تولت خلالها فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 فيفري 2021 والمتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.وقد تولت اللجنة فرز جميع الظروف الواردة الى حدود تاريخ انعقاد هذه الجلسة والبالغ عددها 11 ظرفا حيث تم التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح. وقد توزعت الظروف التي تم فتحها بين ملفات ترشح جديدة واخرى تعلقت باستكمال أصل البطاقة عدد3 لـملفات ترشح تم تقديمها سابقا وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من القرار المتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات.وتجدر الاشارة الى ان ملفات الترشح الواردة تطبيقا للقرار الاول المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة والثاني المتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات قد شملت، الى حدود تاريخ انعقاد هذه الجلسة، 3 اصناف متمثلة في قاضي عدلي، مختص في الوثائق الادارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دون تسجيل ورود ملفات ترشح في الصنف الرابع المعني بالتجديد النصفي والمتمثل في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر .هذا، وستواصل اللجنة في جلسة مقبلة النظر في مسالة التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة.