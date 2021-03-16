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في جبل الجلود محاصرة 12 عنصرا اجراميا

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 09:18 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكن يوم أمس 15 مـارس 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من إلقاء القبض على 12 عنصرا اجراميا صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا "الإعتداء على الأخلاق الحميدة وعقوق الوالدين والإضرار بملك الغير والعنف الشديد والتحيّل وإهمال عيال".

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث .

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