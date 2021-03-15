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في مطار قرطاج: توتر بين مخلوف وأمن المطار بعد محاولة تسفير سيدة تونسية تخضع لإجراء S17

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 19:03 قراءة: 0 د, 46 ث
أفادت قناة التاسعة أن النائبين عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعيدي حاولا عشيّة اليوم الاثنين في مطار تونس قرطاج تسفير سيدة تونسية تخضع لإجراء S 17 .
وحسب القناة شهد المطار حالة من الإحتقان والتلاسن بين الأعوان والنائبين.

من ناحية أخرى أكد أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أن النائبين عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي تحوّلا اليوم إلى المطار من أجل تسفير مواطنة ممنوعة من السفر طبقا لنظام S17، وقاما باستفزاز أعوان المطار والأمنيين والاعتداء عليهم لفظيا.


وشدد الورتاني على أن النائبين المذكورين قاما ببث مباشر وباستفزاز الأعوان بشتى الألفاظ، كما خرقا منطقة محجرة داخل المطار، كما قاما بالاعتداء على عدد من الأعوان، قائلا ''الدولة انتهت اليوم في مطار قرطاج''.

وأوضح أن المسافرة مطلوبة لدى إحدى الإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتم تبعا لذلك منعها من السفر، مضيفا ''نحن أعوان نطبق القانون والقرارات.. في حين قام مخلوف بشتمنا بشتى الألفاظ''.




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 222418

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 20h 24m |           
اي تطاول على اعوان الامن الذين يؤدون واجبهم هو مرفوض من اي جهة كانت ما قام به مخلوف هو بلطجة ووقاحة ... وكان من الاجدر ان يتم ايقافه لتلبسه بالاعتداء... شنوة هالنواب الكوارث وحدة تنصب روحها قاضية وتحقق وتحم وتنفذ ولاخر هازز روحوحو وماشي يسفر في نواطنة عنوة وتجاوز اجراءات الامنؤة على عين المكان ...

Incuore  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 19h 50m |           
تونس اختزلت في مركز شرطة . كل ما ربحه المواطن- الإنسان في 2011 خسره بفضل إذاعات الشؤم و المعارك الايديولوجية للمجانين

Ryan81  (Netherlands)  |Lundi 15 Mars 2021 à 19h 43m |           
نحي ال s17 ,اي واحد عندو شبهة ارهاي قدموه للقضاء وهو يحكم ، ليس للامن سلطة تصنيف الناس انت ارهابي وانت لا ، وليس للأمن الحق من منع الناس منا السفر إلا في حالة اصدار القضاء بطاقة تحجير سفر ، ن الدولة إذا انتهات فبسب الممارسات الخارجة على القانون موش بسبب النائب إلي يحب يضمن حقوق الناس الدستورية

Franchise  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 19h 35m |           
Ce makhlouf et consorts agissent sans respecter les réglementations et pensent que leur statut dans cette assemblée leur permet tous les écarts. L'immunité parlementaire dans tous les pays vraiment démocratiques ne concerne que l'activité du député dans l'enceinte du Parlement, en dehors de cette espace il peut être arrêté en cas d'atteinte à l'ordre public, de délit ou d'infraction. A bon entendeur

RIADH  (France)  |Lundi 15 Mars 2021 à 19h 28m |           
Honnêtement ça ne se fait pas, les agents de la police aux frontière ne sont pas une autorité décidante, il fallait plutôt parler a leur supérieur en la personne du chef du gouvernement pour arrêter de flaguer les gens dans ce fichier.

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 15 Mars 2021 à 19h 26m |           
أتمنى ان يقع سجن هذا الإرهابي في اقرب وقت ولمدة طويلة



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