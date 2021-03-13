عبير موسي تعبّر عن احتقارها لفاضل عبد الكافي وتدعو ريم محجوب الي الانسحاب من افاق تونس

باب نات - هاجمت السبت 13 مارس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمين عام افاق تونس فاضل عبد الكافي بسبب تصريحاته التي اعتبر فيها أن قضية اتحاد القرضاوي ليست جوهرية وأن التصدي لها يكون عبر القانون والقضاء وذكّر فيها بأن القرضاوي جاء لتونس في 2009.
وقالت عبير موسي في اجتماع حزبي مخاطبة عبد الكافي "كم احتقرتك.. كم احتقرتك" معتبرة أن تصريحاته "متاع ناس مضروبة علي يديها او عندها الفكر الاخواني في اللاوعي متاعها".
وشددت عبير موسي على ان التصدي لتنظيم الاخوان مسألة أساسية وجوهرية على عكس ما صرح به عبد الكافي داعية ريم محجوب الي الانسحاب من افاق تونس.
رابط الفيديو 1.14.47
وقالت عبير موسي في اجتماع حزبي مخاطبة عبد الكافي "كم احتقرتك.. كم احتقرتك" معتبرة أن تصريحاته "متاع ناس مضروبة علي يديها او عندها الفكر الاخواني في اللاوعي متاعها".
وشددت عبير موسي على ان التصدي لتنظيم الاخوان مسألة أساسية وجوهرية على عكس ما صرح به عبد الكافي داعية ريم محجوب الي الانسحاب من افاق تونس.
رابط الفيديو 1.14.47
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222316