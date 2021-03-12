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رفيق عبد السلام لناجي جلول: انت طرطور صغير عند عبير موسي

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 21:37 قراءة: 0 د, 42 ث
هاجم الجمعة 12 مارس، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام وزير التربية السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول على خلفية تصريحاته التي تتبنى مواقف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ووصف عبد السلام ناجي جلول بالطرطور الصغير عند عبير موسي الذي يقدّم نفسه بأنه حكيم زمانه ومثقف ألمعي.


وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "هناك شخص يقدم نفسه بأنه حكيم زمانه، ومثقف ألمعي لم تجد الأرض والسماء بمثله ، وسياسي ملهم لا عهد لتونس بشبيهه ، ومؤرخ يتفوق على ابن خلدون . هل عرفتم من هو؟ انه ناجي جلول طرطور صغير عند عبير موسي".

يذكر أن ناجي جلول عبّر مؤخرا في عديد المناسبات عن تبنيه لمواقف عبير موسى خاصة في علاقة باعتصامها الأخير أمام مقر اتحاد علماء المسلمين كما حرص على استعمال نفس المصطلحات المعتمدة من طرف عبير موسي على غرار الاخوان والاتهامات لفرع الاتحاد بالارهاب.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222286

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 22h 44m |           
تتفكرو الطحانة متاع فرانسا اللي كانو يلبسو شكاير السميد ( الطحين ) باش ما يتعرفوش ويقودو بالمقاومين للاستعمار ... هاذوكم الطحانة مازال شكون يخدم في نفس الخدمة ...



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