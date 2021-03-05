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المرزوقي "أعيدوا لحكام الإمارات لقاحاتهم"

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 10:22 قراءة: 0 د, 36 ث
عبر رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تأييده لمقترح القيادي في النهضة عبد اللطيف المكي لاعادة التلاقيح الى الامارات بعد سخرية اعلاميها.

وقال المرزوقي مواجها كلامه للامارات " المنّ الحقير لا يكون على التونسيين يا ألدّ أعداء تحرر شعبنا وأمتنا".


وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي "

نعم ، أوافق على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها اعلاميا .
ارجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم .
المنّ الحقير لا يكون على التونسيين يا ألدّ أعداء تحرر شعبنا وأمتنا .
ولا بد لليل أن ينجلي"



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221763

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 05 Mars 2021 à 10h 37m |           
كيف يرجعوها وقد استعملوها
من الافضل المطالبة بالحقيقة وان ياخذ كل مذنب جزاءه



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