المرزوقي "أعيدوا لحكام الإمارات لقاحاتهم"

نعم ، أوافق على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها اعلاميا .

ارجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم .

المنّ الحقير لا يكون على التونسيين يا ألدّ أعداء تحرر شعبنا وأمتنا .

ولا بد لليل أن ينجلي"

عبر رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تأييده لمقترح القيادي في النهضة عبد اللطيف المكي لاعادة التلاقيح الى الامارات بعد سخرية اعلاميها.وقال المرزوقي مواجها كلامه للامارات " المنّ الحقير لا يكون على التونسيين يا ألدّ أعداء تحرر شعبنا وأمتنا".وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي "