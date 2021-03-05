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الطبوبي: رئيس الدولة مطالب بأن يوضح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 07:36 قراءة: 0 د, 54 ث
قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنّ ما يصله من إشارات يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إلى تنظيمه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.

وفي حوار لصحيفة الصباح في عدد الصادر اليوم الجمعة 5 مارس تابع الطبوبي: ''لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة''. ويضيف: ''الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد ورئيس الدولة مطالب بأن يوضح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية''.


يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221757

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 05 Mars 2021 à 10h 09m |           
اداء اليمين،في صورة استحالة ادائه امام الرئيس،او لانه ليس ضروريا حسب قراءة الرئاسة للدستور، يمكن ان يكون امام قاض من المحكمة المختصة ترابيا كما هو الامر لكل اعوان الدولة المحلّفين،او امام الوالي،ممثل رئيس الجمهورية في جهة تونس،ثم تعيين الوزراء اعضاء في الحكومة بامر حكومي...على كل،الكرة خارج مرمى الحكومة،بما ان بعض الوزارات تعمل بوزراء بالنيابة بصفة عادية،و يمكن للوضع ان يستمر لمدة اشهر...كما يمكن تحوير الحكومة الى حكومة مصّغرة في كل وقت



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