محمود البارودي يجلب معه "الزطلة" في برنامج وحش الشاشة ويطالب بإلغاء القانون 52 المتعلق بالمخدرات

دعا الأحد 28 فيفري، النائب السابق محمود البارودي، ضرورة التسريع بمراجعة وتنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات.وخلال استضافته في برنامج وحش الشاشة، أخرج البارودي، قطعة "زطلة" من جيبه ورفعها قائلا " ما يحصل في تونس اليوم فضيحة، عشرات والاف الشباب يقع سجنهم بسبب طرف كيما هذا فهذا يعني اننا نحطمو في مستقبل صغارنا".يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد يوم السبت 13 فيفري 2021 ضرورة تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات.واعتبر رئيس الحكومة في لقاء له جمعه بممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للإدمان بقصر نجمة الشمال، أن الجانب الإنتقامي في هذا القانون يطغى على الجانب الزجري، متحدثا عن أهمية إعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 52.وشدد على أن الحديث عن تقنين استهلاك المخدرات لا يجب أن يكون من المحرمات وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار للجوانب الإجتماعية والقانونية والصحية.