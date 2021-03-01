   Arfaoui - تروح وترجع  

محمود البارودي يجلب معه "الزطلة" في برنامج وحش الشاشة ويطالب بإلغاء القانون 52 المتعلق بالمخدرات

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 08:37 قراءة: 0 د, 41 ث
دعا الأحد 28 فيفري، النائب السابق محمود البارودي، ضرورة التسريع بمراجعة وتنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات.

وخلال استضافته في برنامج وحش الشاشة، أخرج البارودي، قطعة "زطلة" من جيبه ورفعها قائلا " ما يحصل في تونس اليوم فضيحة، عشرات والاف الشباب يقع سجنهم بسبب طرف كيما هذا فهذا يعني اننا نحطمو في مستقبل صغارنا".



يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد يوم السبت 13 فيفري 2021 ضرورة تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات.

واعتبر رئيس الحكومة في لقاء له جمعه بممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للإدمان بقصر نجمة الشمال، أن الجانب الإنتقامي في هذا القانون يطغى على الجانب الزجري، متحدثا عن أهمية إعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 52.

وشدد على أن الحديث عن تقنين استهلاك المخدرات لا يجب أن يكون من المحرمات وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار للجوانب الإجتماعية والقانونية والصحية.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221475

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 01 Mars 2021 à 09h 44m |           
ماهذا ؟ اهكذا وصلت به الوقاحة ان يطالب باستعمال الزطلة ؟ اليس هذا بتشجيع لتخريب عقول الشباب والمراهقين والمجتمع بصفة عامة ؟
حسبي الله ونعم الوكيل

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2021 à 09h 43m |           
سي البارودي ابدا بابنك و بنتك و عائلتك الموسعة ثم طالب بعدم المحاسبة الجزائية و نحن من هنا نحترم خياراتك الشخصية لكن ان تجعلنا نقتدي بك فذلك امر خارج عن ارادتك فلا تقحم نفسك فيه

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2021 à 09h 30m |           
الخزي و العار له و لكل من يريد افساد المجتمع و و تروج المخدرات و و تسهيل استعمالها و عقوبتها



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