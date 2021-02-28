حزب قلب تونس يعلن انطلاق حملة نحّي الرخصة

أعلن الأحد 28 فيفري، رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة عن انطلاق حملة “نحي الرخصة".وكتب اسامة الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك “نُعلن على بركة الله بداية حملة نحّي الرخصة…سنعمل على إزاحة أكثر عددٍ ممكن من الرخص والعراقيل الإدارية".يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي قد صرّح بأنّ القضاء على الرخص من أولويات حزبه لضمان تكافئ الفرص.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، كان قد أكّد أمس السبت، خلال حلقة حوار مع عدد من الشباب إثر تدشينه لمركز أليف للتكنولوجيا بباجة، أن حكومته بصدد شن حرب على البيروقراطية التي تعتبر احد أبرز العوائق امام طموح الشباب.وشدد المشيشي، على أنه يعمل رفقة فريقه على تسهيل المبادرة الذاتية وبعث المؤسسات وذلك عبر وضع إطار تشريعي متكامل يقلص من الرخص ويدفع باتجاه تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة.