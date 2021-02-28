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النهضة تشدد على احترامها لحقوق الصحفيين وتعتذر عن كل التجاوزات

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 12:31 قراءة: 0 د, 38 ث
اكدت حركة النهضة اليوم الأحد 28 فيفري 2021، على احترامها لحقوق الصحفيين ولضوابط عملهم.
وتقدمت باعتذاراتها عن كل التجاوزات في حق الصحفيين.

و جاء في بلاغ اعلامي " أنه على إثر تداول عدد من وسائل الاعلام خبر وقوع تجاوزات من بعض المشاركين في مسيرة يوم السبت في حق عدد من الصحفيين والمصورين، فان حركة النهضة تؤكد على أن ما أشير اليه لا يمثل موقف الحركة في تعاملها مع الصحفيين والإعلاميين. كما تشدد الحركة على احترامها لحقوق الصحفيين ولضوابط عملهم وتعتذر عن كل التجاوزات".


وكانت نقابة الصحفيين أصدرت السبت 27 فيفري، بيانا شبهت فيه لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة بالميليشيا واتهمتها بالاعتداء بالعنف على الصحفيين.
وأعلنت نقابة الصحفيين لجوءها للقضاء لمقاضاة المعتدين كما أعلنت شروعها في اعداد قائمة أعداء حرية الصحافة وفق نص البيان.



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