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اسامة الخليفي " نواب قلب تونس سيتبرعون بمرتباتهم لتوفير مبلغ الكفالة لاطلاق سراح القروي"

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 16:36 قراءة: 0 د, 30 ث
كشف رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أن نواب الحزب سيقومون بالتبرع بمرتباتهم ومنحهم مساهمة منهم في توفير مبلغ الكفالة المالية المطلوبة كضمان لإطلاق سراح عن رئيس الحزب نبيل القروي من السجن.

وفي تصريح لاذاعة " شمس اف ام" بين أسامة الخليفي أن مبلغ الكفالة المطلوب يعتبر كبيرا خاصة وأن أموال القروي مجمدة ما دفع النواب وأعضاء الحزب للمساهمة في جمع مبلغ الكفالة.


يجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر أمس الأربعاء، الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، بضمان تأمين مبلغ مالي قدر بعشر مليارات، وذلك قبل أن يستأنف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، قرار الإفراج.


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