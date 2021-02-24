ختم البحث في ملف فساد بديوان الطيران المدني

باب نات -

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 9 فيفري 2021 على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم بحث تكميلي في علاقة بشبهة فساد بديوان الطيران المدني والمطارات.ووفق بلاغ للهيئة كانت الأخيرة كانت قد أحالت على النيابة العمومية خلال سنة 2019 ختم أعمال التقصي في عدد من شبهات الفساد بالديوان المذكور ومنها سوء التصرف في الممتلكات واستغلال النفوذ لاستخلاص منفعة دون وجه حق والتي أكدها تقرير التفقّد المنجز في الغرض على مستوى الجهة الإدارية المختصّة والمتضمن لعرض وتحديد مفصل للإخلالات والأخطاء والتجاوزات والمتمثّلة أساسا في:• تسخير أحد المسؤولين سيارة المصلحة لنفسه بالإضافة للسيارة الوظيفية الموضوعة على ذمّته،• تعيين سائق خاص ومنحه ساعات إضافية مقابل خدمات خارج أوقات العمل لفائدة أحد المسؤولين.• إسناد سيارة إدارية على خلاف الصيغ القانونية،• استعمال السيارة الإدارية خارج الأطر القانونية،• إسناد حصص وقود غير مبررة مع الإرتفاع المشط للإستهلك.