زياد الهاني يكشف " الطيب راشد أصيب بإنهيار لحظة مواجهته بتسجيل يدينه"

باب نات -

قال الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الزيتونة ان تقرير تفقدية وزارة العدل اثبت تورط رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد في ملفات فساد بشكل كامل.وقال زايد الهاني " الطيب راشد أصيب بإنهيار لحظة مواجهته بتسجيل يدينه اضافة الى شهادات بعض القضاة حول منظومة الفساد التي يرعاها".وتابع زياد الهاني " في المقابل ليست هنالك ادانة كبيرة ضد البشير العكرمي رغم وجود بعض المؤاخذات".وقال زياد الهاني " لازلنا ننتظر الاجراءات التي ستتخذها وزارة العدل ضد القاضي الطيب راشد".وكان المجلس الأعلى للقضاء، قرّر في جلسة عامة يوم 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي لهذا المجلس.يُذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قرر في 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له. "