روني الطرابلسي يعتذر عن خلافة ألفة حامدي في التونيسار

باب نات - أعلن الاثنين 22 فيفري وزير السياحة السابق روني الطرابلسي أنّه تم الاتصال به لتولي منصب الر.م.ع للخطوط التونسية خلفا للر.م.ع المقالة ألفة الحامدي.

وكشف الطرابليي في مداخلة على قناة التاسعة أنه اعتذر عن تولي المنصب المذكور مشددا على أنه ليس على استعداد لقبول العرض وذلك لوضعه الصحي خاصة أنه لا زال في فترة نقاهة.



