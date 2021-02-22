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روني الطرابلسي يعتذر عن خلافة ألفة حامدي في التونيسار

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 19:09 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - أعلن الاثنين 22 فيفري وزير السياحة السابق روني الطرابلسي أنّه تم الاتصال به لتولي منصب الر.م.ع للخطوط التونسية خلفا للر.م.ع المقالة ألفة الحامدي.
وكشف الطرابليي في مداخلة على قناة التاسعة أنه اعتذر عن تولي المنصب المذكور مشددا على أنه ليس على استعداد لقبول العرض وذلك لوضعه الصحي خاصة أنه لا زال في فترة نقاهة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221075

Oceanus  ()  |Lundi 22 Février 2021 à 20h 56m |           
Bravo monsieur rene ces gens c est des ingras que dieu vous guerisse



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