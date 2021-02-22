الاعلان عن إنجاز 5 مشاريع نموذجية بأكثر من 1,5 م.د بأربعة بلديات

أعلن اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 بمقرالقطب التكنولوجي ببوغرارة من ولاية مدنين عن إطلاق إنجاز عدد من المشاريع النموذجية لبلديات بوغرارة، بن قردان، الذهيبة وحاسي الفريد بقيمة أكثر من 1.5 مليون دينار بهدف دعم قدراتها على تطوير منظومتي التصرف في النفايات وتهيئة الساحات العامة ورقمنة خدماتها.وحضر موكب إمضاء إتفاقية الشراكة بين المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم و البلديات المعنية كل من رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية منذر بوسنينة ورؤساء البلديات المذكورة و عدد من مكونات المجتمع المدني .ويتمثل المشروع النموذجي الخاص ببلدية بوغرارة في" تهيئة فضاء ترفيهي كمتنفس للمتساكنين" وتقدر قيمة هذا المشروع بحوالي 300 ألف دينار.ومن جهتها ستتمتع بلدية الذهيبة بمشروعين نموذجيين،يتمثل الاول في تزويد 29 بئرا بالطاقة الشمسية وغراسة 10ألاف شجرة زيتون وتقدر قيمة هذا المشروع بحوالي 509 ألف دينار.ويتمثل المشروع الثاني في دعم قدرات البلدية في التصرف في النفايات وفق منظومة تتماشى و المقاييس العالمية في التعاطي مع الفضلات تسهيلا لعملية رسكلتها وتقدر قيمة هذا المشروع بحوالي 90 ألف دينار.أما المشروع الخاص ببلدية بن قردان فيتمثل في تهيئة ساحة الاستقلال وسط المدينة، حيث سيوفر هذا المشروع فرص عمل جديدة لأبناء الجهة، إضافة إلى مساهمته في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، وتقدر قيمته بحوالي 500 ألف دينار.و بالنسبة لبلدية حاسي الفريد، فيتمثل المشروع المقترح لها في القضاء على 9 نقاط سوداء وتعزيز عملية جمع النفايات من أجل تطوير عملية مراقبة وجمع النفايات،عبر إحداث تطبيقة للتواصل بين المواطن والبلدية.و سيُمكن هذا المشروع من دعم جهود البلدية في المحافظة على جمالية ونظافة المنطقة وتقدر قيمته المشروع بحوالي 60 ألف دينار.وتتنزل مختلف هذه المشاريع في إطار "برنامج إدامة" الذي ينفذ من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ضمن برنامج مدعوم من قبل وزارة الخارجية الهولندية،و يعمل على تطوير قدرات 12 بلدية من مختلف ولايات الجمهورية .