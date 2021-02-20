الديماسي: المؤسسات العمومية مؤسسات اقطاعية تحكمها النقابات... يخدمو كيما يحبو ويدخّلو أولادهم وكي تغرق المؤسسة يقلّك الدولة تخلّص

باب نات -

يخدمو كيما يحبو ويدخّلو أولادهم





وكي تغرق المؤسسة يقلّك الدولة تخلّص

حمّل الجمعة 19 فيفري، وزير المالية السابق، حسين الديماسي جزء من المسؤولية في تدهور وضعية المؤسسات العمومية للنقابات وذلك في اشارة لاتحاد الشغل.وقال الديماسي "المؤسسات العمومية، مؤسسات اقطاعية، وهي ظاهريا هي متاع الدولة لكن هي ملك للي يخدمو فيها وموش الرئيس المدير العام ومجلس الدارة بل النقابات".وتابع قائلا "النقابات تعتبر المؤسسات العمومية ملك خاص متاعهم وفي وقت مالأوقات وصلو انهم في الانتدابات ما يدخلو كان ولادهم ولست اتحدث عن استثناءات".وأضاف "يعتبرو الي يجمو يعملو الي يحبو ويخدمو كيما يحبو ويزيدو الاجور كيما يحبو ووقت تغرق المؤسسة يقلك اهوكا الدولة تخلص" وعلق قائلا "هذي هي العقلية السائدة في المؤسسات العمومية.