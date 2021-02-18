   Om Kalthoum - ليلة حب  

زهير المغزاوي: المشيشي لازمو يستقيل وموش على كيفو..

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 11:35 قراءة: 0 د, 35 ث
قال الخميس 18 فيفري، أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، إن الحل لتجاوز أزمة التحوير واليمين الدستورية هي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لا يمكنه مواصلة ترأس الحكومة.

وفي مداخلة على اذاعة جوهرة, صرح المغزواي بنبرة حازمة ردا على تصريحات المشيشي بأنه لن يستقيل " موش على كيفو" مشيرا الي أنه على المشيشي أن يستقيل.


وأضاف المغزاوي بأن العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وصلت الي طريق مسدود ولم يعد هناك امكانية للتواصل بينهما مجددا تأكيده على ان الحل هو استقالة المشيشي.
وشدد المغزاوي على أن المسألة أعمق من مسألة تحوير ويمين وأن المسألة في الواقع هي صراع بين منظومة فساد ومنظومة اخرى لأخلقة العمل السياسي يقودها قيس سعيد.




Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 220805

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 15h 43m |           
الحب الاصلح لتونس يستقيل الرءيس...وربي يعوضنا خير

Hassen  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 14h 35m |           
3la kifik inti

Quel est ton poids électoral????

Quel idiot ce tête de bourrique

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 18 Février 2021 à 14h 17m |           
بل على المحمول زقفونة أن ينسحب ي يسارع إلى طبيب نفسي لما بدا عليه من خلل

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 12h 58m |           
هالمعفط التافه هذا شكون هو باش يصدر اوامر ... عشاق الدكتاتورية وحكم الاستبداد مازالو مواصلين في البهامة والتسطيك في رحلة البحث على برودكان او مستبد يحل مكان البرلمان ...

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 18 Février 2021 à 12h 44m |           
الحل انك تستقيل انت من حزبك،مثلا...رئيس الحكومة هو مزكى من طرف نواب الشعب ويعتبر منتخب ممّن انتخبهم الشعب،وهو اقوى سيغة للتمثيلية الانتخابية التي تنتهجها اغلب الديمقراطيات،فلا يمكن اطاحته و حكومته الّا من طرف نوّاب الشعب،و استقالته بدون سبب لا موجب لها....اما مشكلة اداء اليمين فالكل في انتظار رد حقيقي من قصر قرطاج،والذي نتمنى ان يكون ايجابي،لان الكرة هناك الان بعد الحل الوقتي التي اتخذته الحكومة لعودة دواليب الدولة الى العمل

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 18 Février 2021 à 12h 29m |           
المشيشي تصرف بذكاء وحسب ما املاه له الدستور وليس بجبان مثلك يا وجه الحزن والبؤس.

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 12h 15m |           
هذا الانسان شكلو دائم التعاسة والعياذ بالله

Falfoul  ()  |Jeudi 18 Février 2021 à 12h 06m |           
يمارس في الترهدين بعد ان افلس ... معاركك السياسية قوم بها تحت قبة البرلمان بوزنك السياسي والشعبي الحقيقي بعيد حياكة الدساءس والخزعبلات ...

LEDOYEN  ()  |Jeudi 18 Février 2021 à 11h 43m |           
Sauf Nahda, qui a ses "jeux" et "intérêts propres, tout le monde le dit, il doit démissionner, il n'a aucune compétence pour gérer le Pays, dès le début il nous a embourbé dans des conflits et bras de fer inutiles.....le pauv' Pays a besoin de vrais compétences.- Clair et net.- Point barre.t-

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 11h 40m |           
شنوّة هذا طبوريب ؟ العزري أقوى من سيدو ؟



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