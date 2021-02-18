زهير المغزاوي: المشيشي لازمو يستقيل وموش على كيفو..

قال الخميس 18 فيفري، أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، إن الحل لتجاوز أزمة التحوير واليمين الدستورية هي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لا يمكنه مواصلة ترأس الحكومة.وفي مداخلة على اذاعة جوهرة, صرح المغزواي بنبرة حازمة ردا على تصريحات المشيشي بأنه لن يستقيل " موش على كيفو" مشيرا الي أنه على المشيشي أن يستقيل.وأضاف المغزاوي بأن العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وصلت الي طريق مسدود ولم يعد هناك امكانية للتواصل بينهما مجددا تأكيده على ان الحل هو استقالة المشيشي.وشدد المغزاوي على أن المسألة أعمق من مسألة تحوير ويمين وأن المسألة في الواقع هي صراع بين منظومة فساد ومنظومة اخرى لأخلقة العمل السياسي يقودها قيس سعيد.