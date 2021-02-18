   Mounira Hamdi - كوكتيل  

بعد زيارته للتيار الديمقراطي، سفير فرنسا في ضيافة عبير موسي

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 11:13 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - استقبلت الأربعاء 17 فيفري 2021 رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمقر حزبها السفير الفرنسي بتونس أندري باران.

وتمحور اللقاء وفق الصفحة الرسمية لعبير موسي حول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والاقتصادي كما تناول اللقاء دعم العلاقات التونسية الفرنسية في إطار الاحترام المتبادل بين الدولتين.




يذكر أن السفير الفرنسي كان منذ حوالي أسبوعين حل ضيفا على حزب التيار الديمقراطي وكان في استقباله الأمين العام غازي الشواشي ومجموعة من قيادات التيار.



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