المنزه ... السطو على كميات من الذهب والاموال من داخل أحد المنازل

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالمنزه 6 أمس من القبض على امراة وكهل سطو على كمية من الذهب والاموال والاغراض الثمينة من داخل أحد المنازل بالجهة .وكشفت الابحاث ان المرأة تعمل كمعينة منزلية لدى الشاكية وقد خططت رفقة المتهم الثاني وهو صديقها للسرقة المذكورة .بالتحري معهما اعترفا بالتفريط بالبيع في المصوغ في سوق الذهب بالعاصمة فتم التنقل الى هناك وحجز كميات من المصوغ واعادته الى صاحبته.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض.