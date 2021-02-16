مخلوف يطالب مختصين نفسيين بتشخيص حالة قيس سعيد



وصفها بانها حالة نوستالجيا مرضيّة

" أرجو من الأصدقاء المختصين في علم النفس وعلى رأسهم زميلي الرائع الدكتور يسري الدالي إفادتي حول تفسيرهم لتصرفات الرئيس قيس سعيّد .. طبعا بكل جديّة وبعيدا عن الهزل .. لأن ما يحصل أشبه ما يكون بالكوميديا السوداء ..

وما أود الاستفادة منه تحديدا هو حالة الارتداد الدائم نحو الماضي أو ما تسمّى بالنوستالجيا المرضيّة وعدم قدرة الرئيس على التأقلم مع الحاضر وازدراء المستقبل تماما ..

فالرجل حسب ما هو معلوم لا يتعامل مع التلفزيون ولا مع الانترنت وليس له حساب فايسبوك ولا تويتر ويكره الطائرة ولا يعترف بالأحزاب ولا بالسلط الأخرى .. ويتكلّم بلهجة الأفلام التاريخية ولا يفوت فرصة ليلقي على سامعيه دروسا نظرية في تاريخ الرئاسة والحكومات والمجالس المنتخبة وحتى في تاريخ مجلس الوزراء .. واليوم اكتشفنا بأنه يكتب رسائله بالريشة والدواة على ورق شبيه بورق البردي ويرسلها عبر صاحب البريد ويوصيه ويستوصيه أن لا يعودن إلا بما يفيد التسلّم بعد التسليم .. !

أفيدوني يا رعاكم الله .. فإن لهذا اليوم ما بعده بكل تأكيد"

دعا رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "الأصدقاء المختصين في علم النفس وعلى رأسهم الدكتور يسري الدالي إفادته حول تفسيرهم لتصرفات الرئيس قيس سعيّد بعد رسالته الاخيرة لرئيس الحكومة هشام المشيشي".واكد مخلوف ان الرئيس ربما يكون مريضا بحالة نفسية فريدة من نوعها تسمى " نوستالجيا مرضيّة" وهي حالة الارتداد الدائم نحو الماضي.