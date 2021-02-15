مشاركة تونس في التظاهرات الإقليمية والدولية محور لقاء رئيس الجمهورية بالجرندي.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي.ومثّل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على مشاركة تونس في التظاهرات الإقليمية والدولية المنعقدة مؤخرا ومن بينها بالخصوص قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.وقد كلّف رئيس الجمهورية السيّد عثمان الجرندي بأداء زيارات عمل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لمزيد التنسيق والتشاور معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستشراف فرص جديدة للتعاون والشراكة.وكان هذا اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.كما تم التطرق بالمناسبة إلى الاستحقاقات المقبلة، وخاصة منها احتضان تونس للدورة 18 لقمة الفرنكفونية وقمة "تيكاد-8"، وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بضرورة الاستعداد المحكم لهذين الحدثين الهامين وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاحهما بما يساهم في مزيد إشعاع بلادنا.