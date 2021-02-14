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الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد الأسعد عبيد يتهم سامي الطاهري بمحاولة قتله

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 19:37 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - كشف السبت 13 فيفري، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد الأسعد عبيد عن تعرضه مؤخرا لمحاولة قتل من طرف شخص كان على متن سيارة من نوع "ايسوزي".

ونشر محمد الأسعد عبيد نص شكاية قام بتقديمها الي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقال انه يتهم الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري بالوقوف وراء محاولة قتله.


وقال انه سبق ان تقدم بشكاية ضده الطاهري بتهمة الثلب والادعاء بالباطل اختفت من رفوف المحكمة بفعل فاعل حسب تعبيره.



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