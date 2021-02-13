   Hedi Kallel - Bnayyet El Jarr  

في حي الانطلاقة 70 غرزة في وجه فتاة قاومت مغتصبها

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - اطاح اعوان مركز الامن الوطني بحي الانطلاقة واعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بشاب اقتحم منزل جارته ليلة أمس بموس وحاول اغتصابها تحت الضرب واللكم ولما قاومته هددها بذبحها لكنها واصلت تصديها له فسدد لها عدة طعنات في وجهها أدت الى رتق 70 غرزة في وجهها .

واعترف الجار انه ترصد جارته تقطن بمفردها ثم داهم منزلها لاغتصابها ولما تصدت له وجه لها عدة طعنات الى وجهها.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

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